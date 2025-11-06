Жители и гости Химок смогут посетить джазовый вечер

В субботу, 8 ноября, в 15:00 в Доме культуры «Контакт» в Химках организуют джазовый вечер, в рамках него за синтезатором окажется заслуженный летчик‑испытатель РФ, полковник ВВС и музыкант Аркадий Газарян. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.