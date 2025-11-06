Жители и гости Химок смогут посетить джазовый вечер
Джазовый вечер организуют в подмосковных Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В субботу, 8 ноября, в 15:00 в Доме культуры «Контакт» в Химках организуют джазовый вечер, в рамках него за синтезатором окажется заслуженный летчик‑испытатель РФ, полковник ВВС и музыкант Аркадий Газарян. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Для гостей подготовят джазовые композиции, совместное исполнение песен и творческое взаимодействие. Вход свободный.
«Мы рассматриваем подобные мероприятия как пространство для расширения культурного опыта жителей округа и развития межличностного обмена в рамках творческих практик», – сообщила директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.
*Возрастное ограничение 0+