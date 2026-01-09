Жители и гости Химок смогут посетить ледовое представление «Щелкунчик»

В пятницу, 9 января, в 20:00 на территории «Театрального катка» в Химках представят балет на коньках «Щелкунчик» в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Посетители увидят выступление фигуристов мирового уровня, хореографию олимпийских чемпионов, а также 3D-декорации под музыку П.И. Чайковского. Мероприятие пройдет по адресу: улица Калинина, сквер «Юбилейный», вход — свободный. В сообщении добавили, что в этот день каток будет закрыт для массовых катаний.

