Жители и гости Химок смогут посетить выставку японской живописи
Выставка японской живописи открылась в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках в выставочном комплексе «Артишок» открылась выставка «Сновидения», посвященная японской живописи суми‑э, в экспозиции представлены 40 работ от учеников школы тушевой живописи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.
Особенностью выставки является отсутствие рам у картин, что подчеркивает основную идею творчества суми-э — стремление выразить максимальное количество чувств минимальным количеством линий и штрихов.
«Мы написали свои сновидения. Использовали тушевую технику с элементами абстракции, включили приемы современного суми‑э: свободную игру туши, пузыри, брызги, пятна, подтеки. А еще — молоко и мыло», — рассказала руководитель школы тушевой живописи Ирина Мигалкина.
Выставку можно посетить до 26 ноября, вход свободный.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 0+