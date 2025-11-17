Жители и гости Химок смогут посетить выставку «Канал Москва — Волга — водный бастион обороны Москвы»

В Химках открыли выставку «Канал Москва — Волга — водный бастион обороны Москвы», посвященную событиям 1932–1937 года, когда химкинская земля оказалась в зоне строительства канала Москва — Волга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

В выставочном комплексе «Артишок» посетители смогут узнать, какую роль сыграла водная артерия в истории победы Красной армии в Битве под Москвой в 1941 году, какое стратегическое значение канала имени Москвы сегодня и не только. Им представят редкие архивные фотографии, документы, военные элементы и другие экспонаты. Посетить выставку можно будет до 10 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+