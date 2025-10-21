Жители и гости Химок смогут посетить выставку с фотоснимками со всей России

В Химках выставочный комплекс «Артишок» и Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова представили выставку «Сила традиций: народы России», в экспозицию которой вошли 30 фоторабот, сделанных в разных регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Главными героями выставки стали хранители традиций: взрослые и дети, участники фольклорных коллективов, музыканты, исследователи, мастера декоративно-прикладного искусства и не только. Посетители смогут узнать о жизни разных народов России. Выставку можно посмотреть до конца ноября, вход свободный.

