Жители и гости Орехово-Зуевского округа смогут посетить новогодние мероприятия

Со 2 по 11 января в Орехово-Зуевском округе будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Так, жителей и гостей муниципалитета ждут программы «Новый год в Подмосковье», «Зимняя сказка», «В гостях у Морозко», «Зимние забавы», «Рождество в Подмосковье», театрализованные представления, игры с Дедом Морозом, колядки и многое другое.

Кроме того, с пятницы, 2 января, ледовая арена ФОК «Звездный» будет открыта для всех желающих. В январские каникулы можно будет посетить кинозалы в ДК на площади Пушкина, ДК деревни Демихово, ЦКР «Юбилейный» города Дрезна и ЦКиД города Куровское.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 6+