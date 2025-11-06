Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском этнографическом диктанте

Жители Подмосковья могут поучаствовать в десятом Всероссийском этнографическом диктанте. Акция проводится в период с 1 по 8 ноября.

«Это прекрасная возможность для каждого участника оценить уровень своей эрудиции, открыть для себя новые страницы истории и культурного наследия народов России», – заявила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По словам министра, в Подмосковье в акции приняли участие уже свыше 38 тыс. жителей.

Диктант проводится на этом сайте. С 13 ноября все участники смогут проверить свои ответы и разобрать ошибки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и руководитель ФАДН Игорь Баринов обсудили совместную работу.