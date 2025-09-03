Жители Подмосковья могут зарегистрироваться на первый Всероссийский агродиктант

Партия «Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село», он пройдет на сайте агродиктант.рф . Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Акция состоится с 8 по 12 октября, ее приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятие организуют более чем на 1 тыс. площадок по России – в школах, вузах, реготделениях «Единой России» и Россельхозбанка, на предприятиях АПК и в культурных центрах. Координатор партпроекта «Российское село», председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил, что оно станет шагом в просвещении россиян в аграрной сфер.

«Агродиктант раскроет многогранность, мощь и потенциал сельского хозяйства, в том числе и для выбора будущей профессии», — отметил он.

Планируется, что в нем примут участие более 1 млн человек, включая школьников, студентов, сотрудников предприятий и представителей органов власти. Им нужно будет ответить на вопросы по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации и не только.

Агродиктант поддержали Минсельхоз России и еще восемь федеральных ведомств, а также Россельхозбанк, Корпорация МСП, «Движение первых» и партнеры аграрной отрасли.

