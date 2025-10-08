Жителям Химок рассказали, как стать амбассадором волонтерского движения

Жители Химок старше 15 лет могут принять участие в конкурсе по поиску амбассадоров от движения «Волонтеры Подмосковья», направленного на поддержку и развитие добровольчества в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

От Химок выберут четырех финалистов, которые будут представлять округ в финале. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. После этого участникам нужно будет подготовить небольшую самопрезентацию, рассказать о своей волонтерской деятельности и увлечениях, поделиться опытом волонтерской деятельности, изложить планы в качестве будущего амбассадора и предложить идеи по развитию муниципального штаба движения.

Выступление должно длиться до пяти минут. Узнать другие подробности можно по ссылке.

