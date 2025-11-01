Жителям Химок рассказали о безопасности детей на железной дороге

В Химках на территории гимназии № 23 прошло областное родительское собрание, посвященное профилактике зацепинга и детского травматизма на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

«Каждый такой случай – невосполнимая утрата. Ради минутного «адреналина» подростки рискуют самым дорогим – своей жизнью», – подчеркнула директор гимназии и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

В мероприятии принял участие старший инспектор по делам несовершеннолетних на станции Москва-Ленинградская, майор полиции — Виталий Кузин, он рассказал о высокой опасности зацепинга и ответственности за нарушение правил на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.