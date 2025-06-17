Жителям Химок рассказали о цифровых инструментах для безопасности детей в интернете

Жители Химок могут ознакомиться с новыми материалами о защите детей в интернете, которые появились на едином портале государственных услуг, обновление провели при участии Альянса по защите детей в цифровой среде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

«Теперь у родителей есть новые удобные инструменты, чтобы защитить детей в интернете — можно блокировать плохие сайты и ограничивать время, которое ребенок проводит в сети», — сказал депутат Химок, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Кроме того, были разработаны инструменты для отслеживания местоположения устройства ребенка и настройки безопасных зон. Депутат, заместитель директора школы № 14 Юлия Мамай отметила, что на портале также представлены бесплатные онлайн-курсы, статьи, квизы, посвященные этой теме, и не только. Узнать подробнее об этом можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.