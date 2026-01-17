Жителям и гостям Подольска стали доступны две лыжни в лесу и на стадионе

В микрорайоне Львовский Подольска в лесничестве и на стадионе обновили трехкилометровую лыжную трассу, в целях безопасности жителей предварительно по ней несколько раз пропустили спецтехнику «Буран» с современным навесным оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Специалисты подготовили путь для любителей свободного стиля, а также колею для любителей классики.

«Трасса отличная! После обкатки стала ещё лучше. Мы этого очень ждали, уже успели опробовать с женой, а в выходные обязательно будем приходить сюда с детьми», — сказал житель округа Сергей Курбатов.

Помимо этого, в порядок привели тренировочную трассу на стадионе «Подолье» протяженностью 600 метров, где занимаются воспитанники спортивной школы «Труд» и все желающие.

