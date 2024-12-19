Жителям Подмосковья рассказали, как обратиться в аппарат Уполномоченного по правам человека

Жители Подмосковья, которые столкнулись с нарушением своих прав, могут получить консультацию сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской в режиме онлайн в МФЦ, записаться на нее можно через региональный портал госуслуг.

«Юридическую консультацию можно получить с помощью дистанционного консультирования. Такой формат обращения через МФЦ был разработан для удобства наших жителей», — отметила Ирина Фаевская.

По ее словам, для получения консультации жители должны будут прийти в выбранный ими МФЦ. Специалисты в ходе консультации ответят на всех их вопросы, например, о праве на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальных услугах и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.