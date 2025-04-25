Жителям Подмосковья рассказали, как вернуть ошибочно переведенные деньги

Человек, которому ошибочно перевели деньги, обязан вернуть их обратно. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы города Видное.

По ее словам, если приобретатель имущества откажется от возвращения необоснованно полученного имущества в добровольном порядке, можно обратить в суд. В ходе судебного разбирательства потерпевшему может потребоваться подтвердить, что денежные средства были перечислены именно по ошибке.

«Также законодательством предусмотрена возможность взыскания с лица, неправомерно удерживающего денежные средства, процентов на сумму этих средств, размер которых определяется ключевой ставкой Банка России (статья 395 ГК РФ)», — добавила Фаевская.

Подробнее узнать об алгоритме рекомендуемых действий при неверном переводе денежных средств можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.