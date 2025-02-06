Жителям Подмосковья рассказали, какое наказание грозит за лжесвидетельство

Свидетелям, которые решат дать ложные показания на заседании в суде, может грозить уголовная ответственность. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Истры.

Она напомнила, что свидетелем может стать лицо, которому известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний в случаях, не предусмотренных законом, свидетель будет нести ответственность по ч. 1 ст. 307 УК РФ, однако, об этом он должен быть предупрежден до начала допроса.

Так, за такое нарушение ему может грозить штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до трех месяцев.

«Таким образом, свидетель, предупрежденный об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и давший в судебном заседании такие показания, может быть привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 307 УК РФ в случае, если его вина в совершении данного преступления будет доказана в ходе предварительного расследования и последующего уголовного судопроизводства», — заключила Фаевская.

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