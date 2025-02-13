Жителям Подмосковья рассказали, кто может быть присяжным заседателем

Присяжными заседателями могут быть граждане, которые включены в списки кандидатов на эту обязанность, их составляет высший исполнительный орган государственной власти субъекта России каждые четыре года из числа постоянно проживающих в нем. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Химок.

По ее словам, кандидатов определяют путем случайной выборки. При этом граждане обязаны будут исполнять эти обязанности. Присяжными заседателями не могут быть те, кому не исполнилось 25 лет, кто имеет непогашенную или неснятую судимость, признан судом недееспособными или ограниченные в дееспособности, а также состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере или имеет другие ограничение.

«Граждане призываются к исполнению в суде обязанностей присяжных заседателей один раз в год на десять рабочих дней, а если рассмотрение уголовного дела с их участием не окончилось — на все время рассмотрения этого дела. За указанный период соответствующий суд выплачивает присяжному заседателю компенсационное вознаграждение за счет средств федерального бюджета в размере не менее среднего заработка по месту его основной работы», — отметила Фаевская.

Она добавила, что за присяжным заседателем на время исполнения им данных обязанностей по основному месту работы сохраняются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. При этом уволить его по инициативе работодателя в этот период невозможно.

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