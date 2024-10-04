Жителям Подмосковья рассказали, кто может получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение

Бесплатно получить путевку на санаторно-курортное лечение в России могут только те пенсионеры, которые являются инвалидами войны, участниками Великой Отечественной войны, инвалидами, награждены знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» или подвергались воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Лобни.

При этом в Подмосковье действуют дополнительные меры социальной поддержки, которые позволяют получить бесплатную санаторно-курортную путевку и другим неработающим пенсионерам. При этом среднедушевой доход их семьи должен быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (на 2024 год — 15 735 рублей).

«Кроме того, для получения пенсионером бесплатной санаторно-курортной путевки необходимо наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний для санаторно-курортного лечения», — добавила Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.