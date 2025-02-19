Жителям Подмосковья рассказали, может ли УК подать в суд за неуплату ЖКУ

Управляющая компания может подать в суд на гражданина, у которого есть задолженности по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг, с требованием о взыскании с должника такой задолженности в судебном порядке. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Раменского округа.

При этом, по ее словам, в случае, если задолженность составляет менее 500 тыс. рублей, мировой судья рассмотрит требование в упрощенном порядке без вызова взыскателя и должника и без проведения судебного разбирательства. После этого в течение 10 дней он вынесет судебный приказ, копию которого вышлют должнику. Он сможет представить возражения относительно исполнения судебного приказа в течение 10 дней со дня его получения.

«Судебный приказ является одновременно исполнительным документом, и в случае, если в установленный срок от должника не поступят возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа для предъявления его к исполнению или по просьбе взыскателя направляет его судебному приставу-исполнителю», — добавила Фаевская.

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