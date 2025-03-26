Жителям Подмосковья рассказали, можно ли привлечь к ответственности за парковку авто на газоне

Соседей, которые паркуют автомобиль на газоне во дворе многоквартирного дома, могут привлечь к административной ответственности. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Балашихи.

По ее словам, парковать машины нельзя также на детских игровых, спортивных площадках, цветниках, зеленых насаждениях и вне специальных площадок, оборудованных для их размещения. Нарушителям штраф в размере 5 тыс. рублей. Для должностных лиц он составит 20 тыс. рублей; для юридических лиц — 50 тыс. рублей.

«Протоколы по данному виду административного правонарушения уполномочены составлять должностные лица Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Сообщить о нарушении можно через портал „Добродел“ в разделе „Народный инспектор“», — добавила Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.