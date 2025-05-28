Жителям Подмосковья рассказали о голосовании за объекты благоустройства

В Подмосковье продолжается Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства, его проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Наши волонтеры — главные помощники жителей в этом важном процессе. Сейчас волонтерский штаб насчитывает более 3,7 тыс. человек. Ребята рассказывают о проекте, представляют территории и планы благоустройства, помогают быстро и легко проголосовать на портале. Они работают на 288 специальных точках в общественных местах, привлекают жителей к голосованию на масштабных мероприятиях и акциях в выходные дни», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, свой голос уже отдали более 158 тыс. человек. Они выбирают проекты по модернизации детских площадок, созданию скейт-парков и не только.

В проекте принимает участие активист Алексей Бирюков из Сергиева Посада. По его словам, ему важно улучшить облик округа и донести эту идею до жителей. Кроме того, волонтером недавно стали Полина Подставнина из Сергиева Посада, Григорий Романишин из Домодедово и не только.

Напомним, что стать волонтером может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться сначала на платформе volonter.mosreg.ru, а затем — на сайте Добро.рф. Само голосование проходит на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Напомним, что в Подмосковье волонтеры могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов. Размер выплаты в области составляет до 250 тыс. руб. при возникновении страхового случая на территории региона. Подробности у других мерах поддержки здесь.

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