Жителям Подмосковья рассказали о правилах перевозки животных в поездах и самолете

Жители Подмосковья могут перевозить домашних животных как воздушным, так и железнодорожным транспортом, при соблюдении определенных условий. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Егорьевска.

В самолете в качестве багажа могут перевозиться комнатные животные (собаки, кошки, птицы и другие мелкие прирученные животные), а также служебные собаки. Для этого пассажиру нужно предоставить необходимые документы, в том числе ветеринарный паспорт. С согласия перевозчика комнатные они могут перевозиться в салоне воздушного судна в контейнере или в клетке. Это согласовывается с авиакомпанией при бронировании (покупке авиабилета).

Перевозка мелких домашних животных, собак, кошек и птиц в поездах дальнего следования допускается сверх установленной нормы провоза ручной клади за отдельную плату. Однако при оплате всех мест в купе она не взимается.

«Информация о вагонах поездов дальнего следования, в которых допускается перевозка домашних животных, а также перечень таких животных, которые допускаются к перевозке, устанавливаются правилами конкретного перевозчика», – добавила Фаевская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.