Жителям Подмосковья рассказали о всемирной школьной олимпиаде «Великая Победа»

Подмосковные школьники смогут принять участие во всемирной олимпиаде «Великая Победа», которая стартует 25 февраля 2025 года, она проводится для демонстрации знаний о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на сайте федеральной акции.

Принять участие смогут дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет. В рамках первого тура им предстоит пройти онлайн-тестирование. После этого школьники будут решать специальные задания в рамках расширенного тестирования, в финале — выполнят творческую работу. Желающие также могут попробовать свои силы в творческом конкурсе и создать рисунок на тему «Лица Победы» или творческую работу «Юный полководец».

Победители олимпиады получат ценные призы и подарки от организаторов и партнеров акции, трое из них — будут присутствовать на Параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте 9 мая 2025 года. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.