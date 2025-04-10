Жителям Подмосковья рассказали об изменениях в выдаче кредитов

С сентября 2025 года в России вступят в силу изменения, которые касаются выдачи потребительских кредитов, которые направлены на противодействие заключению договоров без добровольного согласия клиента. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Наро-Фоминска.

По ее словам, кредитная или микрофинансовая организация будет осуществлять передачу денег заемщику после подписания индивидуальных условий такого договора не ранее чем через четыре часа, если сумма кредита (займа) составляет от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и не ранее чем через 48 часов, если она составляет более 200 тыс. рублей.

При этом требования не будут применяться при множественности лиц в обязательстве на стороне заемщика, наличии у заемщика поручителей, если обязательства заемщика обеспечиваются залогом транспортного средства, если денежные средства перечисляются юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в счет оплаты товаров (работ, услуг), приобретаемых заемщиком. Кроме того, если такие договоры являются договорами основного образовательного кредита с предоставлением государственной поддержки.

«При этом кредитные или микрофинансовые организации будут не вправе требовать исполнения заемщиком обязательств, начислять проценты и уступать права требования по договору потребительского кредита (займа) при одновременном наличии следующих обстоятельств: кредитная или микрофинансовая организация нарушила установленные законом требования, направленные на противодействие заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента; возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств по договору потребительского кредита (займа) у заемщика», — заключила Фаевская.

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