Жителям Подольска в преддверии Нового года рассказали о елочных базарах

В Подольске до 1 января работают 19 елочных базаров, где жители и гости Подмосковья могут приобрести живые ели, сосны и пихты от разных производителей, включая местных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Ознакомиться с их адресами можно на карте. Посетителям также доступны еловый лапник и другая новогодняя продукция.

В сообщении добавили, что в пятницу, 26 декабря, в микрорайоне Кузнечики стартует Новогодний фестиваль, который продлится до 30 декабря. На бульваре 65-летия Победы будет работать зимний квартал вкуса, творчества и развлечений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.