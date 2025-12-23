Жителям Подольска в преддверии Нового года рассказали о елочных базарах
Почти 20 елочных базаров открыли в Подольске
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
В Подольске до 1 января работают 19 елочных базаров, где жители и гости Подмосковья могут приобрести живые ели, сосны и пихты от разных производителей, включая местных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.
Ознакомиться с их адресами можно на карте. Посетителям также доступны еловый лапник и другая новогодняя продукция.
В сообщении добавили, что в пятницу, 26 декабря, в микрорайоне Кузнечики стартует Новогодний фестиваль, который продлится до 30 декабря. На бульваре 65-летия Победы будет работать зимний квартал вкуса, творчества и развлечений.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.