Жительница Химок завоевала главный титул на Всероссийском конкурсе красоты
Жительница Химок Тараненко выиграла Всероссийский конкурс красоты
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Жительница Химок Елена Тараненко завоевала главный титул Всероссийского фестиваля красоты, моды и креатива «Национальная красота России и мира». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Она предстала перед жюри в образе русской лебедушки. Он позволил ей получить наивысшую награду фестиваля — титул «GRAND-PRIX ABSOLUTE Национальная красота мира».
Финал мероприятия прошел в московском особняке Морозова, в нем приняли участие 50 девушек из разных регионов России. Высших наград также удостоились и юные таланты Химок, Гран‑при получила финалистка конкурса «Миссис Химки — 2025» Анна Фатина.
