Жительница Химок завоевала главный титул на Всероссийском конкурсе красоты

Жительница Химок Елена Тараненко завоевала главный титул Всероссийского фестиваля красоты, моды и креатива «Национальная красота России и мира». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Она предстала перед жюри в образе русской лебедушки. Он позволил ей получить наивысшую награду фестиваля — титул «GRAND-PRIX ABSOLUTE Национальная красота мира».

Финал мероприятия прошел в московском особняке Морозова, в нем приняли участие 50 девушек из разных регионов России. Высших наград также удостоились и юные таланты Химок, Гран‑при получила финалистка конкурса «Миссис Химки — 2025» Анна Фатина.

