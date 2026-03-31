Журналистов Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Слово в защиту»

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту». Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.

Конкурс на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности проводится по инициативе омбудсмена региона.

«Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать на обсуждение сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и тем самым способствует их решению», — обратилась к журналистам Фаевская.

Победителей определят в трех номинациях: «Правовое просвещение», «Профессия — правозащитник» и «Лучший правовой блог». На конкурс можно подать работы, опубликованные либо вышедшие в эфир с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года. Прием заявок длится до 1 ноября 2026 года — на почту upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс» в следующих форматах: PDF-файлы для печатных СМИ, видео- и аудиоматериалы, а также активные интернет-ссылки.

Подробная информация о конкурсе представлена здесь.

