«15 млн человек в Москве»: Путин объяснил системный подход к решению транспортных проблем в столице
Путин заявил, что транспортные вопросы в Москве решаются на системном уровне
Фото: [Транспорт на дорогах Москвы зимой/Медиасток.рф]
В ходе большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, президент России Владимир Путин затронул две важные транспортные темы: развитие инфраструктуры Москвы и последствия утильсбора для покупателей автомобилей.
Отвечая на вопрос о транспортной ситуации в столице, глава государства подчеркнул системный подход к решению проблем.
«Пятнадцать почти миллионов человек находятся в Москве ежедневно, но и вопросы транспортных развязок решаются на системной основе. Это касается и общественного транспорта, прежде всего метро, это касается дорожного строительства, строительства развязок, путепроводов», — заявил Путин.
В том же эфире прозвучал личный и эмоциональный вопрос от девушки в кокошнике. Она рассказала, что пять лет копила на импортный автомобиль, но из-за резкого роста утильсбора ее планы стали невыполнимы.
Президент в ответ на это объяснил, что утильсбор является инструментом технологического развития и поддержки отечественного автопрома, и прямо посоветовал рассматривать российские автомобили.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ошибкой отмену льгот для многодетных при росте их доходов.