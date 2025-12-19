«15 млн человек в Москве»: Путин объяснил системный подход к решению транспортных проблем в столице

В ходе большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, президент России Владимир Путин затронул две важные транспортные темы: развитие инфраструктуры Москвы и последствия утильсбора для покупателей автомобилей.

Отвечая на вопрос о транспортной ситуации в столице, глава государства подчеркнул системный подход к решению проблем.

«Пятнадцать почти миллионов человек находятся в Москве ежедневно, но и вопросы транспортных развязок решаются на системной основе. Это касается и общественного транспорта, прежде всего метро, это касается дорожного строительства, строительства развязок, путепроводов», — заявил Путин.

В том же эфире прозвучал личный и эмоциональный вопрос от девушки в кокошнике. Она рассказала, что пять лет копила на импортный автомобиль, но из-за резкого роста утильсбора ее планы стали невыполнимы.

Президент в ответ на это объяснил, что утильсбор является инструментом технологического развития и поддержки отечественного автопрома, и прямо посоветовал рассматривать российские автомобили.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ошибкой отмену льгот для многодетных при росте их доходов.