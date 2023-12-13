Аэропорт Липецка не будет возобновлять работу

Международный аэропорт Липецка не планирует возобновлять работу, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее о том, что международный аэропорт Краснодара на этой неделе сможет вновь принимать и отправлять рейсы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также РИА Новости сообщили, что закрытыми останутся аэропорты в Элисты, Воронежа и Белгорода. Глава Крыма Сергей Аксенов 13 декабря также в своих соцсетях сообщил, что международный аэропорт Симферополя им. И. К. Айвазовского не планирует возобновлять авиасообщение.

Аэропорты в некоторых регионах страны, преимущественно в южной части России и на приграничных территория, перестали работать после начала специальной военной операции РФ на Украине. Она продолжается с 24 февраля 2022 года.

Росавиация ограничила полеты в целях соблюдения безопасности. На данный момент на юге России работает одна воздушная гавань – аэропорт им. М. В. Ломоносова в Сочи.