Афганские ВВС нанесли удары по ядерному объекту и военной академии в Пакистане: сообщается о сотнях жертв

Афганские военно-воздушные силы нанесли удары по ядерному объекту и военным базам на территории Пакистана, сообщает афганский телеканал Ariana News. По информации канала, целями стали ядерный полигон, а также Пакистанская военная академия (PMA) в районе Абботтабада провинции Хайбер-Пахтунхва — главный учебный центр по подготовке офицерских кадров для сухопутных войск Пакистана. Ariana News сообщает о «сотнях погибших и раненых» в результате атак.

В министерстве обороны Афганистана подтвердили нанесение авиаударов, уточнив список целей. Согласно заявлению ведомства, удары пришлись по военному лагерю близ Фейсалабада в окрестностях Исламабада, армейскому округу в Наушере, военной базе в Джамруде, а также по объектам в Абботтабаде, где дислоцируется военная академия. В Кабуле подчеркнули, что эти действия стали ответом на авиаудары пакистанских ВВС по афганской территории, нанесенные накануне по Кабулу, Кандагару и провинции Пактия.

Обострение на афгано-пакистанской границе началось 24 февраля, когда возобновились вооруженные столкновения в приграничной зоне. К вечеру 26 февраля афганские силы развернули военную операцию вдоль всей линии Дюранда — спорной границы, установленной еще в 1893 году. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в ответ объявил «открытую войну» движению «Талибан», которое находится у власти в Кабуле.

Пакистан обладает ядерным оружием и считается неофициальной ядерной державой, поскольку провел испытания после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Удар по его ядерным объектам, если он подтвердится, может привести к непредсказуемым последствиям для всей Южной Азии.

