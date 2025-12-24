«Акт запугивания»: Франция осудила визовые ограничения США для европейских чиновников

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал действия США, введших визовые санкции против группы европейских деятелей. Глава государства назвал это давление на цифровой суверенитет Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

Париж считает ограничения в отношении экс-еврокомиссара Тьерри Бретона и его коллег недопустимым актом принуждения. Поводом для санкций со стороны Вашингтона стал европейский Закон о цифровых услугах (DSA), один из авторов которого — Бретон. Американская сторона заявила, что этот нормативный акт используется для цензуры высказываний граждан США в интернете.

Эмманюэль Макрон парировал, что DSA создан для обеспечения честной конкуренции цифровых платформ внутри ЕС и не направлен против третьих стран. Он подчеркнул, что правила для европейского онлайн-пространства не должны диктоваться извне. Французский лидер пообещал и впредь отстаивать регуляторную самостоятельность объединенной Европы.

Конфликт обнажил глубинные противоречия в подходе к регулированию интернета. США рассматривают европейские инициативы как угрозу свободе слова, в то время как ЕС настаивает на своем праве защищать пользователей и рынок. Американские власти уже предупредили о готовности расширить санкционный список, если европейская позиция не изменится.

