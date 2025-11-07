США одобрили идею ЕС по передаче Киеву замороженных активов России

США поддержали план ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Вашингтон считает эту меру ключевым инструментом поддержки Киева. Об этом сообщает Reuters.

Соединенные Штаты полностью одобряют действия Европейского Союза, направленные на превращение замороженных российских активов в стабильный источник финансирования для Украины. По данным Reuters, американская администрация рассматривает эту инициативу как стратегически важный инструмент.

Общая сумма замороженных в странах ЕС российских активов оценивается примерно в €200 млрд. Основная часть средств находится в бельгийской депозитарной организации Euroclear. Механизм, который сейчас прорабатывается в Брюсселе, предполагает использование прибыли от этих активов, а не их полную конфискацию.

