Акции Eutelsat взлетели после заявления о готовности предоставить Украине спутниковый интернет

Акции французского оператора спутниковой связи Eutelsat показали рекордный рост в 390% за неделю после объявления о возможном предоставлении Украине дополнительного доступа к спутниковому интернету.

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat переживает беспрецедентный рост стоимости своих акций. Только за сегодняшний день, 10 марта, ценные бумаги компании подорожали на 22%, а недельный рост составил впечатляющие 390%.

Столь стремительный взлет котировок последовал после заявления компании о готовности предоставить Украине дополнительный доступ к своему спутниковому интернету. В настоящее время Eutelsat ведет активные переговоры с властями Европейского Союза относительно реализации данной инициативы.

После приобретения британского конкурента OneWeb в 2023 году, французская компания заняла позицию второго по величине спутникового оператора в мире, уступая лидерство только Starlink. В настоящее время Eutelsat располагает более чем 600 спутниками, размещенными на орбите высотой 1,2 км над поверхностью планеты.

Для сравнения, Starlink контролирует около 7 тысяч спутников, однако они расположены вдвое ближе к Земле. Такая конфигурация, хотя и требует большего количества аппаратов, обеспечивает более высокую скорость интернет-соединения.

По оценке аналитика британской исследовательской компании Enders Analysis Хэмиша Лоу, для полноценной замены сервисов Starlink на территории Украины компании Eutelsat потребуются годы работы и существенное расширение спутниковой группировки.

Ранее Маск призвал Сикорского «остыть» после его заявления о Starlink.