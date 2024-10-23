Алаудинов назвал журналиста чертом после вопросов о конфликтах с чеченцами

Свое мнение командир «Ахмата» записал на видео, которое опубликовал в телеграм-канале. В ответ на вопросы о конфликтах с представителями чеченского народа военачальник назвал Панкина «чертом», «чмошником» и «ЛГБТ*-шником».

Командир «Ахмата» также ошибочно упомянул, что Панкин работает в «Московском комсомольце». Он добавил, что журналист задал «ой-ой-ой какие вопросы», которые не соответствовали духу патриотизма. Алаудинов выразил мнение, что Панкин не имеет отношения к России и ее гражданам.

В скандальном интервью радиоведущий задал командиру спецназа вопросы о солдате-срочнике, который извинился перед бойцами «Ахмата» за слова об их бегстве с фронта. Также Панкин поинтересовался конфликтом в Анапе, где произошла драка между чеченцами и местными девушками.

Алаудинов обвинил в конфликте самих девушек, отметив, что чеченец, который пытался познакомиться с ними, был «примерным семьянином».

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок задал неудобные вопросы Алаудинову по поводу драки чеченцев в Анапе.

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