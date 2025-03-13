Алаудинов рассказал о зачистке от ВСУ семи населенных пунктов в Курской области

Российские военные продолжают операцию по зачистке от ВСУ в нескольких населенных пунктах Курской области. Об этом в видеообращении сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, российские войска сейчас сосредоточены на уничтожении вражеских военных в пяти населенных пунктах региона.

«Это получается, что два населенных пункта уже дочищаются и пять населенных пунктов, которые, получается, находятся дальше к границе. В общей сложности, я так думаю, что день-два — и эта работа будет завершена», — сказал Алаудинов.

В среду, 12 марта, президент России Владимир Путин прибыл на Курское направление, где провел оперативное совещание с руководством российской армии и обсудил положение дел в Курской области.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о значительных потерях среди ВСУ, которые, по его оценкам, превышают 67 тыс. человек. Также в плен были взяты 430 боевиков.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В результате этой операции украинские боевики захватили несколько десятков населенных пунктов, включая город Суджу.

По мнению журналистов и военных экспертов, основными целями операции стали отвлечение российских вооруженных сил с востока Украины, а также захват российских территорий для возможного обмена в ходе будущих мирных переговоров.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль Суджи в Курской области.