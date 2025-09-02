Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что западные страны могут проиграть странам ШОС, если не наладят эффективное взаимодействие с «глобальным Югом», передает DRM News.

По мнению финского лидера, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) целенаправленно пытается разрушить единство западного мира. Стубб обратился к руководству Евросоюза и США с жестким предупреждением. Он убежден, что без выстраивания достойной внешней политики и тесного сотрудничества с «глобальным Югом» европейские страны гарантированно проиграют в этой геополитической игре.

При этом президент Финляндии четко обозначил свою позицию, отвергнув идею многополярного мира. Вместо этого он выступает за принцип многосторонности, подразумевающий широкое международное взаимодействие. Это заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки.

Ранее сообщалось о том, что штаб сухопутных войск НАТО начал работу в финском городе Миккели.