Новый штаб НАТО начал работу в 200 км от российской границы

В финском городе Миккели начал работу новый штаб сухопутных войск НАТО, расположенный менее чем в 200 километрах от российской границы и подчиняющийся командованию в США. Об этом сообщает ТАСС.

Североатлантический альянс официально запустил новый командный центр сухопутных войск в финском Миккели. По информации министерства обороны Финляндии, штаб будет развивать свои операционные возможности в течение ближайших лет. По словам главы ведомства Антти Хяккянена, в ходе регулярных учений планируется проверять способность центра выполнять задачи во всех сценариях обеспечения безопасности.

Штаб повышенной готовности, расположенный всего в 200 километрах от границы с Россией, будет работать в круглосуточном режиме. Его основными функциями в мирное время станут планирование и проведение учебных мероприятий НАТО в североевропейском регионе. Новое формирование напрямую подчиняется оперативному командованию альянса в американском Норфолке, что подчеркивает стратегическое значение этого объекта для расширяющегося военного присутствия НАТО у российских границ.

