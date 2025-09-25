Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси точно знает источник атак на российские атомные станции. По его словам, вопрос заключается в том, какую информацию Гросси может озвучивать официально. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российской атомной отрасли Алексей Лихачев пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) избегает прямых указаний на виновных в обстрелах российских АЭС. Лихачев отметил, что Рафаэль Гросси лично посещал объекты и обладает всей информацией о происхождении атак.

Однако, как подчеркнул гендиректор «Росатома», официальная позиция Гросси ограничена его должностными полномочиями и международными процедурами. Существует разница между личным мнением руководителя агентства и теми заявлениями, которые он может делать от имени всей организации. Лихачев добавил, что в неформальных беседах глава МАГАТЭ дает вполне адекватные оценки происходящему.

Эти комментарии прозвучали в ответ на вопрос о том, почему МАГАТЭ не называет стороны, причастные к созданию угрозы ядерной безопасности. Ситуация вокруг Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, остается одной из самых напряженных.

Ранее сообщалось о том, что сотрудников МАГАТЭ обвинили в молчании об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ.