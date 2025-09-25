Алексей Лихачев: глава МАГАТЭ Гросси знает, откуда идут удары по российским АЭС
Лихачев раскрыл позицию МАГАТЭ по обстрелам российских атомных станций
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси точно знает источник атак на российские атомные станции. По его словам, вопрос заключается в том, какую информацию Гросси может озвучивать официально. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава российской атомной отрасли Алексей Лихачев пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) избегает прямых указаний на виновных в обстрелах российских АЭС. Лихачев отметил, что Рафаэль Гросси лично посещал объекты и обладает всей информацией о происхождении атак.
Однако, как подчеркнул гендиректор «Росатома», официальная позиция Гросси ограничена его должностными полномочиями и международными процедурами. Существует разница между личным мнением руководителя агентства и теми заявлениями, которые он может делать от имени всей организации. Лихачев добавил, что в неформальных беседах глава МАГАТЭ дает вполне адекватные оценки происходящему.
Эти комментарии прозвучали в ответ на вопрос о том, почему МАГАТЭ не называет стороны, причастные к созданию угрозы ядерной безопасности. Ситуация вокруг Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, остается одной из самых напряженных.
Ранее сообщалось о том, что сотрудников МАГАТЭ обвинили в молчании об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ.