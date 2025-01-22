Алиев обвинил администрацию Байдена в предвзятости к Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о кризисе в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами, причиной которого, по его словам, стала предвзятая политика предыдущей американской администрации во главе с Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.

Свою позицию Алиев озвучил на встрече с главой Конгресса христианских лидеров США Джонни Муром во время своего визита в Давос. По мнению азербайджанского лидера, действия администрации Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена создали условия, которые негативно сказались на отношениях двух стран. Алиев подчеркнул, что именно предвзятое отношение со стороны Вашингтона стало основой для возникновения кризисных явлений.

Заявление президента Азербайджана прозвучало на фоне вступления Дональда Трампа в должность президента США, что, вероятно, может открыть новую страницу в азербайджано-американских отношениях. Алиев выразил надежду, что будущая работа между странами будет более конструктивной и свободной от предвзятости.

Визит Алиева в Давос связан с участием в международном форуме, где обсуждаются ключевые мировые вызовы и пути их решения.

Ранее стало известно о том, что Зеленский инициировал переговоры с Алиевым в Давосе.