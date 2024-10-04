Алиев обвинил Штаты в манипулировании санкциями

Азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, которая прошла в городе Джебраил, рассказал о политике США в отношении санкций и стран, удобных для введения рестрикций.

Его слова днем в пятницу, 4 октября, приводит издание ТАСС. Так, Алиев рассказал, что Штаты занимают выгодную позицию и манипулируют санкциями тогда, когда им это необходимо. В частности, речь шла о введенных в отношении Азербайджана санкциях еще в 1992 году.

Алиев рассказал, что в то время азербайджанские земли находились под оккупацией, но потом, спустя девять лет, санкции были приостановлены. Это лидер республики связывает с тем, что Штаты начали оккупацию Афганистана, и Азербайджан оказался необходим. Но как только США потеряли свое влияние в Афганистане, то сразу же применили санкции в отношении республики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Аргентине могут вернуть Мальвинские острова.