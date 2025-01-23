Американские сенаторы предложили сократить контроль Китая над Панамским каналом

Группа американских сенаторов-республиканцев опубликовала документ-резолюцию, в котором содержатся рекомендации для ослабления китайского контроля над Панамским каналом. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, законодатели призвали властей Панамы выслать должностных лиц КНР и представителей их интересов, а также убрать контроль Китая над ключевыми портами Панамы. Сам же канал, по словам политиков США, является очень важным для осуществления мировой торговли, а также и всего Западного полушария.

Фактически, сенаторы призвали панамские власти подтвердить свою приверженность постоянному нейтралитету канала, отказаться от договоренностей, по которым Китай контролирует важнейшие объекты, в том числе и порты, а также активизировать взаимодействие и с властями США. По мнению авторов резолюции, сейчас Панаме предоставляется шанс поступить правильно.

Ранее стало известно, что Панаму посетит американский госсекретарь Марко Рубио.