Американские СМИ нашли «странность» в новости о болезни Байдена

В ходе недавнего визита в Лас-Вегас президент США Джо Байден столкнулся с неожиданными трудностями со здоровьем, как сообщает издание Dossier.

Согласно их информации, во время поездки главе государства потребовалась срочная медицинская помощь.

Источники издания утверждают, что ситуация была достаточно серьезной, чтобы привести в действие протокол экстренного реагирования. Сотрудники Секретной службы, получив сигнал о состоянии президента, оперативно окружили местный медицинский центр, готовясь к возможному прибытию Байдена.

Однако, несмотря на первоначальную тревогу, окружение президента приняло решение отказаться от госпитализации. Этот факт, по мнению Dossier, указывает на то, что проблема со здоровьем была более серьезной, чем просто положительный тест на Covid-19. Издание подчеркивает, что обычный положительный результат теста не вызвал бы столь масштабной и срочной реакции спецслужб.

Dossier отмечает, что подробности инцидента и точная природа недомогания президента остаются неизвестными. Официальные представители Белого дома пока не прокомментировали данную информацию.

Ранее мы сообщали о том, что в США отметили тот факт, что Байден недостаточно здоров психически, чтобы иметь коды запуска ядерных ракет.