В США поставили под сомнение адекватность европейских лидеров. Поводом стала их риторика о гарантиях безопасности для Украины и игнорирование позиции России. Об этом сообщает The American Conservative.

Политический курс Европейского союза в отношении Украины вызвал резкую критику со стороны американских консерваторов. Авторы The American Conservative заявили, что риторика высокопоставленных лиц из Брюсселя и западноевропейских столиц заставляет усомниться в их здравомыслии. Поводом для такой жесткой оценки стало заявление президента Финляндии Александра Стубба, который утверждал, что Россия не имеет права возражать против размещения сил НАТО на украинской территории.

Публикация характеризует подобные заявления как оторванные от реальности мантры. По мнению авторов, игнорирование законных интересов и красных линий России в сфере безопасности не только нечестно, но и крайне опасно. Такой подход, как полагают авторы издания, может привести к непредсказуемой эскалации конфликта, последствия которой почувствует вся Европа.

