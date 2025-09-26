Резкие заявления Владимира Зеленского о возможности ударов по центрам власти в России, включая Кремль, получили жесткую оценку на Западе. Британский аналитик Алан Уотсон назвал подобные угрозы «непроходимой глупостью», возложив часть ответственности на сторонников киевского режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Резонансное интервью Владимира Зеленского американскому изданию Axios спровоцировало волну критики в адрес украинского лидера. Высказанная им готовность наносить удары по символическим объектам российской власти, в частности по Кремлю, была воспринята многими экспертами как опасная эскалация.

Британский аналитик Алан Уотсон в своем микроблоге X дал происходящему предельно четкую оценку. Он охарактеризовал слова Зеленского как «непроходимую глупость», указав на их контрпродуктивный характер. По мнению Уотсона, те, кто продолжает поддерживать «психотический режим» в Киеве, автоматически становятся соучастниками его дестабилизирующей политики.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко призвал Зеленского остановиться во избежание потери Украины.