Владимир Зеленский осознает близость конца, но не хочет признавать поражение, так как для него это станет фатальным исходом. К такому выводу пришел чешский аналитик Штепан Котрба. Об этом пишет Parlamentní listy.

Чешский аналитик Штепан Котрба уверен, что Владимир Зеленский отдает себе отчет в скором завершении конфликта, однако капитуляция для него равносильна личному краху. По мнению эксперта, глава киевского режима понимает, что не переживет этого события.

Аналитик указывает на кризис в ВСУ, где отмечается массовое дезертирство солдат и наемников. Ситуацию усугубляет сокращение поставок вооружения и боеприпасов из европейских стран, что оставляет Киеву безрадостные перспективы.

Котрба полагает, что Зеленскому отчаянно требуется перемирие для передышки, которая позволила бы восполнить резервы, найти людей и перегруппировать силы. Однако, по его словам, времени на это уже не осталось.

