«Гарантии безопасности»: премьер Польши заявил о готовности США разместить войска на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США выразили готовность разместить свои войска на Украине в рамках гарантий безопасности после завершения конфликта. Об этом сообщает газета Wiadomości.

По словам польского политика, такое заявление прозвучало в ходе недавних консультаций и стало ключевым итогом последних дней. Туск отметил, что эта инициатива из Вашингтона является чем-то новым и даже вызвала удивление у некоторых участников переговоров. Речь идет о потенциальном присутствии американских военных, например, на линии границы или разграничения сил между Украиной и Россией после заключения мирного договора.

Польский премьер расценил эту позицию США как фактор, вселяющий надежду на скорое урегулирование конфликта. Подобные гарантии безопасности с военной составляющей могут стать одним из ключевых элементов будущих договоренностей, кардинально меняя геополитический ландшафт в Восточной Европе. Заявление Туска указывает на активную подготовку Запада к постконфликтному устройству региона.

Ранее Дональд Туск заявил о возможности мира на Украине в ближайшие недели.