«По справедливости»: Трамп объяснил, почему Россия может оказывать помощь Тегерану

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News предположил, что Россия оказывает «немного» помощи Ирану, и провел параллель с поддержкой, которую Вашингтон предоставляет Киеву. Свое заявление американский лидер сделал в ответ на вопрос ведущего о возможном вовлечении Москвы в ближневосточный конфликт.

В ходе беседы Трамп высказал мнение, что его российский коллега Владимир Путин, вероятно, думает, что США помогают Украине. На это ведущий Брайан Килмид заметил, что Соединенные Штаты действительно оказывают такую помощь. В ответ Трамп согласился, пояснив, что в такой логике действия России выглядят симметричными. «Они это делают, и мы это делаем — по справедливости», — передал суть его слов телеканал.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не получала от Ирана запросов о помощи, в том числе военной, на фоне операции США и Израиля. При этом Москва неоднократно подчеркивала готовность оставаться надежным партнером Тегерана в различных сферах. Высказывания Трампа прозвучали на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, где США и Израиль проводят операцию против Ирана.

