Армения ответила РФ на запрос о перемещении американской военной техники

Армения дала официальный ответ на запрос России относительно переброски американской военной техники на свою территорию. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Ранее RT сообщило, что США планируют переместить сотни единиц военной техники и оборудования из Германии в Армению. Источники в Пентагоне сообщили, что операция будет реализована через Грузию. Кроме того, отмечалось, что она является подготовкой к совместным учениям американских и армянских вооруженных сил.

«Мы видели эти публикации и оперативно запросили армянских коллег. В предварительном плане нам сообщили, что таких официальных запросов от Вашингтона не поступало», — сказала Захарова.

Она отметила, что Ереван не получал аналогичных запросов и от других стран.

Представитель МИД России также подчеркнула, что вопросы безопасности и стабильности в Южном Кавказе должны решаться без внешнего вмешательства. Захарова порекомендовала обратиться за дополнительной информацией в Министерство обороны РФ, заверив, что российская сторона продолжит следить за ситуацией.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала приостановку членства Армении в ОДКБ.