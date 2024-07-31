Армия Израиля сообщила о ликвидации «правой руки» лидера «Хезболлы»

Как отметили в структуре, заместитель главы движения погиб в результате удара по Бейруту.

Вечером, 30 июля, ЦАХАЛ нанес авиационный удар по ливанской столице. Как сообщили местные СМИ, ракеты упали в госпиталь Бахман. Как рассказали в израильской армии, цель атаки заключалась в ликвидации высокопоставленного командира «Хезболлы», который ответственен за обстрел, унесший жизни 12 детей в Мадждаль-Шамсу на Голанских высотах.

Шукр считался руководителем стратегического подразделения ливанской организации, а также старшим военным советником главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. Именно Шукр организовал взрывы казарм морской пехоты США в Бейруте, результатом которых стала гибель 241 американского солдата. Еще 128 военнослужащих получили различные ранения.

Израильская сторона считает, что Шукр координировал атаки «Хезболлы» по Израилю в октябре 2023-го года.

Как ранее сообщило министерство здравоохранения Ливана, в результате атаки ЦАХАЛ по жилому дому в Бейруте погиб один человек. Еще 68 местных жителей получили ранения. Среди них есть ребенок.

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что удары Израиля по Ливану грубо нарушают международное право.