Стала известна конкретная цель удара по Бейруту со стороны Израиля

Названа цель израильского удара по южному пригороду Бейрута вечером вторника. 30 июля. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на высокопоставленный источник в шиитском движении «Хезболлах».

По словам источника, ЦАХАЛ должен был убить командира ливанского шиитского движения «Хезболлах» Фуада Шукера, но эти попытки, уточнили в движении, оказались провальными. При этом, названо и число пострадавших в результате авиаудара, который пришелся рядом с больницей Бахман.

Выяснилось, что в результате израильской атаки пострадали десять человек, двое скончались от полученных ранений. Этот госпиталь, напомним, расположен буквально в ста метрах от штаба «Хезболлах».