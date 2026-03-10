Атака на российских дипломатов: здание российского консульства в Исфахане задело при атаке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о повреждении здания генерального консульства РФ в иранском Исфахане. Об этом сообщает «РБК».

Инцидент произошел 8 марта 2026 года в ходе массированного удара по расположенной поблизости администрации губернатора провинции. В результате взрыва в служебных помещениях и жилых квартирах дипломатов выбиты стекла, а несколько сотрудников ведомства были сбиты с ног взрывной волной.

По уточненным данным, жертв и тяжелых травм среди персонала удалось избежать. Захарова подчеркнула, что подобные нападения на дипломатические объекты являются вопиющим нарушением Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях.

Москва выразила категорическое требование ко всем участникам конфликта соблюдать неприкосновенность зарубежных представительств и обеспечить безопасность их сотрудников. Российское внешнеполитическое ведомство призвало стороны к немедленному прекращению огня и возвращению к дипломатическому диалогу.

